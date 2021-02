Der Entscheid soll in den nächsten Wochen, frühestens a ber a m 17. März fallen. Dann berät der Bundesrat darüber, ob am 22. März auch Restaurantterrassen wieder geöffnet werden dürfen. Musikfans können also auf einen Festivalsommer hoffen – u nd Profisportligen habe die Aussicht, ab Sommer wieder vor einem grösseren Publikum spielen zu können .