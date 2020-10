Coronavirus-Massnahme : Alain Berset will Maskenpflicht im Freien – aber doch nicht überall

Der Bundesrat will am Mittwoch über weitere Massnahmen gegen das Coronavirus beraten. Im Raum steht ein Vorschlag von Alain Berset: die Maskenpflicht im Freien. Im ganzen Siedlungsgebiet oder nur in Menschenmengen?