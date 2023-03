Arbeitgeber in der Pflicht : Alain Berset will Menschen mit Behinderungen besser schützen

Good News für Gehörlose: Die Schweiz will die Gebärdensprache offiziell anerkennen.

Menschen mit einer Behinderung sollten in der Schweiz besser vor Diskriminierung geschützt werden, erklärt der Bundesrat.

Bundesrat Alain Berset an einer Medienkonferenz im Medienzentrum in Bern.

Gleichzeitig will der Bundesrat die Gebärdensprache offiziell anerkennen.

Dazu will der Bundesrat die Arbeitgebenden verpflichten, entsprechende Massnahmen zu treffen.

Rund 1,8 Millionen Menschen in der Schweiz leben mit einer Behinderung . Ihnen möchte der Bundesrat nun mit verschiedenen Massnahmen das Leben erleichtern. Gleichzeitig sollen sie besser vor Diskriminierungen geschützt werden.

Mit der Vorlage «Behindertenpolitik 2023 – 2026» will Innenminister Alain Berset (SP) auch die Arbeitgebenden verstärkt in die Pflicht nehmen. Diese müssen künftig «zumutbare Massnahmen» treffen, damit Mitarbeitende mit Behinderungen gleichgestellt der Arbeit nachgehen können.

Gebärdensprache offiziell anerkannt

Verbessert werden soll auch das selbstbestimmte Wohnen von Betroffenen. Rund 150’000 Menschen mit Behinderung leben in einem «institutionellen Rahmen», also zum Beispiel einem Alters- oder Wohnheim. Der Bundesrat will prüfen, wie diese Zahl gesenkt werden kann. Gute Nachrichten gibt es auch für Gehörlose. Die Gebärdensprache soll von der Schweiz offiziell anerkannt werden.