Der Bundesrat trifft sich am Mittwoch zu seiner regulären Sitzung. Wie der « Tages-Anzeiger » unter Berufung auf «gut informierte Quellen» berichtet, geht es unter anderem darum, ob der Teil-Lockdown allenfalls früher beendet werden könnte. Die aktuellen Massnahmen gegen das Coronavirus sind bis Ende Februar befristet. Alain Berset will aber noch nicht darüber nachdenken, es sei wegen der unübersichtlichen Lage noch zu früh dafür. Die Diskussion über Lockerungen der Massnahmen sei frühestens in 14 Tagen möglich.

Damit stellt sich der Gesundheitsminister auf die Seite des Bundesamtes für Gesundheit. Am Dienstag betonten BAG-Vertreter vor den Medien, dass die Fallzahlen in der Schweiz zwar am sinken seien, dass wegen der britischen Corona-Mutation aber auch eine Trendwende anstehen könnte. Aktuell ist der R-Wert in der Schweiz wieder am steigen, am Dienstag lag er bei 0,99.