Drohungen während Pandemie : Alain Berset wurde sogar beim Wandern von der Polizei beschützt

Berset wurde am besten bewacht

Doch Berset wurde wohl wegen seiner Präsenz während der Pandemie zur Zielscheibe für Anfeindungen und Drohungen. In einem anonymen Brief soll sogar der Schulweg seiner Kinder detailliert beschrieben worden sein – deshalb wurde er auch am besten bewacht. Wie Tamedia exklusiv erfahren haben soll, wurde er auch in seinem Chalet im Kanton Waadt, wo er Ferien machte, von Elitepolizisten beschützt.