Der Schweizer Alan Roura befindet sich auf dem letzten Teilstück der härtesten Segelregatta der Welt. Mit havariertem Boot umrundet er Kap Hoorn und segelt wieder im Atlantik. Video: Vendée Globe Media

Darum gehts Am 8. November startete die Vendée Globe.

Bei der härtesten solo-nonstop-Regatta, die ohne fremde Hilfe absolviert werden muss, ist mit Alan Roura auch ein Schweizer dabei.

Der 27-Jährige hat mit seiner beschädigten Jacht jetzt das letzte Südkap umrundet.

Es ist ein kurzer, ein kleiner Moment der Freude, den Alan Roura auf seinem Boot geniessen kann. Er köpft eine Flasche Champagner, für sich und das Schiff, das ihn so 36’500 Kilometer durch alle Weltmeere bis hierhin, bis zum Kap Hoorn, dem südlichsten Zipfel Südamerikas, gebracht hat – kein Ding der Selbstverständlichkeit bei dieser Vendée Globe, der härtesten Segelregatta der Welt.

Die Route der Vendée Globe und die Position von Alan Roura (oranges Boot am unteren Bildrand). Screenshot: www.vendeeglobe.org/en/tracking-map

Am 8. November des letzten Jahres war der 27-jährige Schweizer mit sechs Frauen und 26 Männern in Les Sables-d’Olonnes, einem am Atlantik gelegenen französischen Küstenstädtchen, in See gestochen, um die Welt zu umrunden. Alleine, nonstop und ohne fremde Hilfe. Mit dem Ziel, bei seiner zweiten Teilnahme einen Top-10-Platz zu erreichen und für sein Vorhaben weniger als 80 Tage zu benötigen. Beides wird er, der jüngste Skipper im Feld, nicht mehr erreichen. Zu beschädigt ist sein Boot.

Er muss die Nahrung rationieren

Kurz nach Weihnachten entdeckte der Genfer einen neuerlichen Schaden an seiner Jacht: die Hydraulik des schwenkbaren Kiels, das Gegengewicht unter Wasser, das ein Kentern verhindert, funktioniert seither nicht mehr – trotz mehrstündigen Reparaturversuchen. Die Folge: Roura kann nicht mehr am Limit segeln, muss Kompromisse eingehen für seine eigene Sicherheit. Somit hängt der Westschweizer mit dem langen, schwarzen Bart, seinem eigenen Zeitplan noch weiter hinterher, muss seine Nahrung an Bord, die ursprünglich für 80 Tage ausgelegt war, noch weiter rationieren. Inzwischen sind 68 Tage seit dem Start vergangen.