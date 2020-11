Da er Shanell «nicht so spürt», schwimmt Alan mit Eva alleine an den Strand dieser Bucht und lässt sich von ihr im Sand liegend einen Lapdance geben, weil das dieser Sendung zufolge anscheinend das Einzige ist, was eine Frau kann, die von Beruf Stripperin ist. Siehst du das Boot in der Mitte dieses Screenshots? Damit sind sie hergefahren und Shanell muss das Treiben von dort aus mitansehen. «Was ist das für ein Porno?», fragt sie ungläubig in die Kamera und spricht uns damit allen aus der bereits jetzt übelst malträtierten Seele.