Ex-Bachelor im deutschen TV - Alan Wey tingelt zur nächsten Kuppelshow

In der Sat.1-Show suchen Single-Frauen mit der Hilfe ihrer schwulen besten Freunde einen Partner.

In der Sat.1-Show helfen schwule Männer ihren Freundinnen bei der Partnerwahl.

In der Sat.1-Show «Mein Date, mein bester Freund & ich» helfen schwule Männer ihren besten Freundin bei der Partnersuche. Anders als bei «Der Bachelor» wird diesmal nicht um Alan gebuhlt: Der Luzerner ist einer von 21 Kandidaten, die auf Teneriffa um acht Singlefrauen kämpfen, wie der Sender mitteilt.

Auch Marc Spring ist dabei

«Mein Date, mein bester Freund & ich» ist bereits abgedreht, am 5. Juli wird die erste Sendung ausgestrahlt. Bis Anfang Juli weilt Alan noch in den Ferien in seiner zweiten Heimat Brasilien – ob er mit einer Kandidatin aus der Kuppel-Sendung unterwegs ist, ist nicht bekannt.