EM-Teams mit Corona-Fällen : Alarm bei der EM – diese Folgen könnte Corona für die Teams haben

Die Coronafälle innerhalb der Nationalmannschaften bei der EM häufen sich. Alleine bei Schweden und Spanien sind jeweils zweite Fälle binnen kurzer Zeit bekannt geworden.

Der junge Dejan Kulusevski der Schweden war aufgrund von Symptomen bereits am Tag zuvor getestet worden und trat das Trainingslager in Göteburg gar nicht erst an.

Spanien und Schweden sollen am Montag bei der Fussball-EM aufeinandertreffen. Beide Teams verzeichnen inzwischen schon zwei Corona-Fälle. In der Nacht zu Mittwoch traf es bei den Spaniern Diego Llorente.

Beim dreimaligen Fussball-Europameister Spanien und dessen EM-Auftaktgegner Schweden herrscht Corona-Alarm. Weniger als eine Woche vor dem direkten Duell zum Start in Gruppe E haben beide Teams bereits ihren zweiten Corona-Fall vermeldet. Bei Spanien wurde nach Captain Sergio Busquets auch Verteidiger Diego Llorente positiv auf das Virus getestet, wie der Verband in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Damit ist in der wichtigen Vorbereitungsphase an Team-Training aktuell nicht zu denken. Und die Sorge wächst, dass sich womöglich weitere Spieler infiziert haben.