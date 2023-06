Schweiz: Jeder zweite Haushalt hat schädliches Trinkwasser

Das sind PFAS

Es gibt mehrere Tausend Per- und polyfluorierte Alkylsubstanzen (PFAS). Diese werden von der Industrie seit den 1950er-Jahren genutzt. Sie kommen in vielen Lebensbereichen zum Einsatz. Zum Beispiel: Schutzkleider oder Regenjacken sowie in einigen Kosmetika oder Medikamenten. Sie dienen als wasserdichte, aber atmungsaktive Schicht. In die Umwelt gelangen sie durch das Abwasser oder über die Abluft von Industriebetrieben.