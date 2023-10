Schweizer Rentner werden massiv abgezockt

Auffallend sei auch die Häufigkeit, mit der ältere Menschen mit kriminellen Machenschaften in Kontakt kommen würden: Fast vier von fünf Personen (78,2 Prozent) wurden in den vergangenen fünf Jahren mit einem Betrugsversuch konfrontiert. Während die meisten Betroffenen die Betrugsversuche als solche erkannten, so fielen doch knapp 20 Prozent der Befragten einem Betrug zum Opfer, wie Pro Senectute mitteilt.

Zahl der Geschädigten nahm zu

Bei der Analyse der Daten zeige sich, dass die Pandemie zur höheren Schadenssumme beigetragen haben könnte. Laut Pro Senectute förderte sie die Digitalisierung, die neue Gelegenheiten für kriminelle Machenschaften schuf. So seien die Versuche, sich durch Internetkriminalität zu bereichern, in den letzten fünf Jahren auf fast das Doppelte gestiegen und betreffen nun 52,3 Prozent der Befragten. Ebenfalls nahm die Zahl der Geschädigten zu, wenn auch nicht im selben Ausmass (6,9 Prozent gegenüber 4,2 Prozent im Jahr 2018).



Es bestehe eine gewisse Diskrepanz zwischen der öffentlichen Wahrnehmung und den effektiv begangenen Straftaten. So sei in den Medien oft von Enkeltrick und falschen Polizisten zu lesen. Von wesentlich höherer Bedeutung seien jedoch die Betrugssummen bei Delikten, wo eine Abhängigkeit zu professionellen oder nahestehenden Personen bestehe. Alain Huber, Direktor von Pro Senectute Schweiz, sagt deshalb: «Die aktuellen Zahlen zu finanziellem Missbrauch zeigen eine besorgniserregende Zunahme der geschätzten Schadenssumme. Die Präventionsmassnahmen wirken, sie müssen aber noch besser an die realen Begebenheiten angepasst werden.»