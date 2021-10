Ignatz wütet – Alarmstufe Rot in Deutschland – Sturmflut im Norden erwartet

In Deutschland wütet am Donnerstagmorgen das Sturmtief Ignatz. Es wird von umgestürzten Bäumen und Behinderungen im Bahnverkehr berichtet. Das Sturmfeld ist besonders in der Mitte des Landes aktiv. Vom Bundesland Hessen bis nach Sachsen im Osten gelten Unwetterwarnungen. Ignatz ist das Haupt-Tief, dessen Ausläufer Hendrik in der Nacht und am Donnerstagmorgen über die Schweiz zieht.



Die Orkanböen erreichen Windstärken von über 100 km/h. In Feldberg im Schwarzwald wurden gar Windgeschwindigkeiten von 166 km/h gemessen.