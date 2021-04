Angebot gilt für alle : Alaska will Touristen mit Gratis-Corona-Impfungen anlocken

Genügend Impfstoff, aber zu wenig Besucher: Der US-Bundesstaat Alaska will mit einer ungewöhnlichen Aktion Reisende anziehen und diese an den Flughäfen zum Nulltarif impfen.

Alaska will Coronavirus-Impfungen für Touristen an Flughäfen in dem US-Staat verfügbar machen. Gouverneur Mike Dunleavy stellte am Freitag einen Plan vor, um auf diese Weise Touristen nach Alaska zu holen. Das Angebot einer Impfung sei «wahrscheinlich ein weiterer guter Grund, um im Sommer in den Staat Alaska zu kommen», sagte Dunleavy. «Wir haben Zugang zu den Impfstoffen, also warum nutzen wir das nicht?», sagte er gemäss den «Anchorage Daily News». Und weiter: «Also wenden wir uns an die Touristen und sagen ihnen: Wenn ihr nach Alaska kommt, erhält ihr eure Impfung gratis.»