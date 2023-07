Zürich: Alba-Festival kann im September stattfinden

Das Alba-Festival kann definitiv im September stattfinden. Die Stadt kommunizierte am Montag, dass sie den Organisatoren die Bewilligung erteilen würde. Zwei Durchführungsdaten stehen zur Auswahl: das Wochenende vom 9./10. September und jenes vom 23./24. September. Am ersten der beiden Wochenenden finden zudem das Knabenschiessen und das Energie Air statt.

Die Organisatoren des Alba-Festivals hatten sich einen Termin in der ersten Septemberhälfte gewünscht. Da der Bettag jedoch am Sonntag, 17. September, sei, könne das Wochenende vom 16./17. September nicht angeboten werden, heisst es in der Mitteilung. Dies, weil laut kantonalem Recht ein Fest mit Chilbi im Freien an diesem Feiertag nicht durchgeführt werden dürfe.