Festival-Absage war ihr Entscheid - Alba-Organisatoren wütend auf Regierungsrätin Jaqueline Fehr

FDP-Gemeinderat Përparim Avdili, Veranstalter Adem Morina und Michel Pernet von der Agentur Blofeld an der Pressekonferenz zur Absage des Alba Festivals (von links).

So hält der Zürcher SP-Gemeinderat Reis Luzhnica die Begründung seiner Parteikollegin für die Absage für problematisch und diskriminierend. «Es fühlt sich nach einem Schnellschuss an. Der Entscheid basiert auf Annahmen und nicht auf Fakten», sagt der Politiker gegenüber dem « Tagesanzeiger ». Er führt aus, dass 90 bis 95 Prozent seines albanischen Umfelds geimpft sei.

FDP-Gemeinderat fordert politische Aufarbeitung

Zuvor äusserte sich bereits SP-Nationalrat Cédric Wermuth auf Facebook kritisch zum Aus für das albanische Festival: «Es ist schlicht lächerlich und dumm, diese Menschen jetzt zu Sündenböcken der Pandemie machen zu wollen.» Für ihn wäre die richtige Antwort gewesen, am Festival mit dem Impfbus aufzukreuzen – was laut den Veranstaltern auch tatsächlich so geplant war.