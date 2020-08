Gesuchter Straftäter

Albaner ist 17 Jahre untergetaucht, jetzt wurde er ausgeliefert

Dank Hinweisen der italienischen Behörden konnte ein Straftäter in der Schweiz gefasst werden.

Die Schweizer Behörden haben ein 45-jährigen, seit 2003 untergetauchten und gesuchten albanischen Straftäter festgenommen und an Italien ausgeliefert. Das Bundesamt für Polizei (Fedpol) hat am Donnerstag in einem Tweet Meldungen italienischer Agenturen bestätigt.