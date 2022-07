Tirana : «Albanien ist in Gefahr» – Tausende protestieren gegen die Regierung

In der albanischen Hauptstadt Tirana fordern Demonstrierende den Rücktritt von Ministerpräsident Edi Rama. Ihm wird unter anderem Korruption vorgeworfen.

Wegen steigender Lebenshaltungskosten und mutmasslicher Korruption haben Tausende Unterstützer der Opposition bei einem friedlichen Protest in der albanischen Hauptstadt Tirana am Donnerstag den Rücktritt der sozialistischen Regierung gefordert. Oppositionsführer Sali Berisha rief in seiner Ansprache Ministerpräsident Edi Rama zum Rücktritt auf. Er warf ihm Diebstahl, Korruption und autoritäres Gehabe vor. Unter dem Motto «Albanien ist in Gefahr» waren Berishas Anhänger vor den Regierungssitz im Zentrum der albanischen Hauptstadt gezogen. Die Kundgebung verlief friedlich.