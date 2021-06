Massnahmen-Übersicht Teil 2 - Albanien, Kroatien, Kosovo oder Türkei – diese Reiseregeln gelten aktuell

Denn schon die Einreise in ein anderes Land ist oftmals an Bedingungen geknüpft.

Für viele Menschen gibt es in diesem Sommer kein Halten mehr: Sie wollen raus aus der Schweiz und endlich mal wieder Ferien machen. Das können sie auch, allerdings nur unter Auflagen. Denn das Coronavirus Sars-CoV-2 ist immer noch da. Und die ansteckendere und gefährlichere Delta-Variante, die zuerst in Indien entdeckt wurde, breitet sich in Europa aus. Die Pandemie ist noch nicht am Ende.