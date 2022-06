Winterthur: Albanifest ist zurück – mit einem 85 Meter Freefall-Tower

Eine Chilbi mitten in der Altstadt: Das Albanifest findet dieses Jahr wieder statt.

Zum 49. Mal findet dieses Wochenende in der Winterthurer Altstadt das Albanifest statt. Ab Freitag 18 Uhr beginnen die Festlichkeiten. «Auf Sie warten neben einer einzigartigen Atmosphäre, ein vielfältiges Essensangebot, eine Chilbi mitten in der Altstadt, Live-Musik und verschiedene DJs», sagt OK-Präsident Daniel Frei. Das Speziellste aber sei, dass man nach der Corona-Zeit endlich zurück sei. Auch in der Bevölkerung sei die Vorfreude spürbar: «Wir rechnen mit 100’000 Besucherinnen und Besuchern.»