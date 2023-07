Meistgehörte Musik 2023: Beliebte Songs in der Schweiz

Eine Trillion Streams gab es laut dem US-Datenerhebungsunternehmen «Luminate» alleine in den ersten drei Monaten des Jahres. In der Schweiz verlieren englische Songs an Beliebtheit.

Darum gehts Das US-Datenerhebungsunternehmen «Luminate» hat einen Halbjahresbericht zum weltweiten Musikkonsum publiziert.

In der Schweiz dominieren die Sprachen Französisch, Hochdeutsch und Englisch.

Der beliebteste Song in den vergangenen Monaten war «Flowers» von Miley Cyrus.

Das US-Datenerhebungsunternehmen «Luminate» hat seinen Halbjahresbericht für die Musikindustrie veröffentlicht. «Im März dieses Jahres haben die Daten von Luminate gezeigt, dass die weltweite Musikindustrie in nur drei Monaten die Marke von einer Trillion Streams überschritten hat – so schnell wie noch nie seit Beginn eines Kalenderjahres», heisst es auf der Webseite. Den Zeitungen der Tamedia liegen die Zahlen für die Schweiz vor.

Die meistgehörten Sprachen

Songs von Hecht, Plüsch, Steff La Cheffe oder Patent Ochsner laufen über die Lautsprecher oder Kopfhörer der Schweizerinnen und Schweizer am wenigsten. Mundart schafft es im Ranking lediglich auf Platz sieben mit 62 Millionen Streams im ersten Halbjahr 2023. Prozentual am meisten zugelegt haben in der Schweiz in den vergangenen zwei Jahren Albanisch und Portugiesisch. Die Musik von albanischen Künstlern schafft es mit 70 Millionen Streams in der Schweiz auf Platz sechs und generiert damit rund sieben Millionen Streams mehr als nationale Künstlerinnen und Künstler.

In den Top fünf der meistgehörten Sprachen stehen Italienisch, Spanisch, Französisch, Hochdeutsch und Englisch. Die letztgenannte macht dabei über die Hälfte beim Streamingvolumen aus (60,7 Prozent). Auffällig ist, dass Songs in englischer Sprache an Beliebtheit zu verlieren scheinen, denn die Prozentzahl ist in den letzten beiden Jahren stetig zurückgegangen. Zugenommen hat das Streamingvolumen hingegen bei Liedern in Spanisch (+0,4 Prozent) und Italienisch (+0,1 Prozent).

Die meistgehörten Songs

Unter den meistgehörten Liedern der Schweizerinnen und Schweizer befindet sich kein nationaler Künstler. Auf Platz fünf steht der Italiener Marco Mengoni mit «Due Vita», davor folgt die französische Sängerin Indila mit «Tourner Dans Le Vide». Auf Platz drei stehen Shakira und BZRP mit «Bzrp Music Sessions, Vol. 53». Die Bronze-Position geht an Udo Lindenberg und Apache 207 («Komet»). Mit einem deutlichen Abstand von über zehn Millionen Streams steht an der Spitzenposition Popstar Miley Cyrus mit «Flowers». Ihr Song wurde in der Schweiz im ersten Halbjahr 2023 rund 16,8 Millionen Mal gestreamt.

Die meistgehörten Mundart-Songs

Bei den fünf beliebtesten Mundart-Songs steht die Stubete Gäng mit «Göschene Airolo» auf dem letzten Platz. Davor folgen Hecht mit «Charlotta» und das Rap-Duo L Loko und Drini mit «Will Nomeh». Die Spitzenposition belegt im ersten Halbjahr 2023 der Rapper EAZ mit «Juicy».

Globaler Vergleich

Künstlerinnen und Künstler aus Japan und Westafrika werden immer beliebter. Laut den Zeitungen der Tamedia ist das Streamingvolumen von Liedern aus diesen beiden Nationen um über dreissig Prozent gegenüber dem Vorjahr gewachsen. Die Gewinner im ersten Halbjahr sind der Afrobeats-Star Burna Boy (über eine Milliarde Streams im ersten Halbjahr 2023) sowie das japanische Pop-Duo Yoasobi (1,4 Milliarden Streams).

Immer mehr Musik gehört wird in Südamerika (Wachstum von über 70 Prozent gegenüber 2022). Südafrika verzeichnet ein Wachstum von 83 Prozent und in Asien hat das Streamingvolumen in den vergangenen Monaten sogar um 107 Prozent gegenüber dem Vorjahr zugenommen.