Albanien: Gangs haben Polizei mit Überwachungskamera ausspioniert

In Albanien haben Kriminelle schätzungsweise 500 Überwachungskameras installiert , um die Polizei und verfeindete kriminelle Gruppierungen auszuspionieren. Darauf stiessen die albanischen Behörden im Zuge einer Ermittlung. «Die von Einzelpersonen oder kriminellen Gruppen installierten Kameras dienten auch dazu, Informationen über die Bewegung von Polizeikräften zu erhalten», heisst es in einer Mitteilung.

Rund die Hälfte der illegal angebrachten Überwachungskameras fand sich in der Hauptstadt Tirana. Viele Kameras fanden sich jedoch auch in der albanischen Küstenstadt Shkoder.

Shkoder, das als Brennpunkt des organisierten Verbrechens gilt, war zudem Ausgangspunkt der polizeilichen Ermittlungen in diesem Fall. Am frühen Morgen des 13. Januar 2023 explodierten am Wohnhaus des örtlichen Polizeichefs Pëllumb Shpati mehrere Sprengstoffladungen. Im Zuge der Ermittlungen stiess die Polizei auf die ersten illegalen Kameras.