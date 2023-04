Bundesrat Rösti stellt Ex-SP-Frau Ingold als Sprecherin ein

Sie dürften das politische Heu nicht unbedingt auf derselben Bühne haben, der SVP-Bundesrat Rösti und die frühere SP-Politikerin Franziska Ingold: Letztere amtete bereits in den 90er-Jahren als Gemeinderätin von Niederbipp und wurde später auch in den Berner Grossen Rat gewählt. Diesen verliess sie allerdings nach drei Jahren wieder, weil sie als Produzentin und Redaktorin der «Arena» zu SRF ging. Sie arbeitete in den folgenden Jahren auch für die «Tagesschau», «10 vor 10» und «Schweiz Aktuell». Seit vergangenem Herbst ist sie auch kein Parteimitglied mehr: «Weil ich kein Amt mehr innehabe», wie sie laut der Zeitungen von CH Media sagt.