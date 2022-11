Albert Rösti könnte sein Einkommen offenlegen

Albert Rösti will für die SVP in den Bundesrat.

Albert Rösti will für die SVP in den Bundesrat gewählt werden. Der 55-Jährige gilt als Kronfavorit für die Nachfolge von Ueli Maurer. Seine 16 Lobby-Mandate sorgten regelmässig für Diskussionen. Im Interview mit den Zeitungen der Tamedia lässt sich Rösti zitieren, dass er sich überlege, sein Einkommen gemäss Steuererklärung bei den Hearings in den verschiedenen Fraktionen bekannt zu geben.



Bundesrätinnen und Bundesräte werden für ihre Arbeit jährlich mit 460’000 Franken vergütet. Albert Rösti sagt dazu, dass das deutlich mehr Lohn wäre, als er bisher verdienen würde. Auf die Frage, ob der SVP-Bundesratskandidat wegen seiner zahlreichen Mandate nicht jeden Tag bis Mitternacht arbeite müsse, da zusammengerechnet sein Pensum weit über 100 Prozent betragen müsse, sagt Rösti: «Natürlich gibt es Wochen, in denen ich 60 bis 70 Stunden arbeite; 150 Prozent kann ich gut stemmen. Ich erachte es als Qualifikation für das Bundesratsamt, viel arbeiten und mich auf unterschiedliche Inhalte fokussieren zu können. Bis jetzt hat niemand reklamiert, dass mir das nicht gelingen würde.»