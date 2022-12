Bundesrat Albert Rösti stolpert bei Rede vom Podest

Bundesrat Albert Rösti liess sich am Donnerstag in seinem Heimatort Kandersteg und dann in seiner Wohngemeinde Uetendorf feiern. Es war ein grosser Empfang für den neu gewählten SVP-Bundesrat und Nachfolger von Ueli Maurer. In Kandersteg waren hochkarätige Gäste, wie Alt-Bundesrat Adolf Ogi oder SP-Nationalrat Matthias Aebischer vor Ort. In Uetendorf begrüssten ihn die Blaskapelle und unzählige Anwohner, bei denen sich Rösti während einer kurzen Ansprache bedanken wollte.