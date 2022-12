Bundesratswahlen: «Ich freue mich über jedes Departement»

Wird Rösti in Zukunft einen Italienisch-Kurs besuchen? «Ich muss ehrlich sein, ich bin nicht der grösste Hirsch in Sprachen», antwortet Rösti. Ich habe einige Kurse besucht, doch meine Prioritäten liegen im Materiellen. Ich muss mich jetzt erstmals in die Dossiers einarbeiten. Ausserdem sprechen sie alle so gut Deutsch und Französisch, antwortet er in Richtung der Journalisten. Dennoch betont er, dass ihm das Tessin in seiner Rolle als Bundesrat genauso viel bedeute wie jede andere Schweizer Region.