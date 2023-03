Albert Rösti zieht nach 100 Tagen Bilanz über seinen Bundesrats-Start

Für seinen ersten Medienauftritt hat Albert Rösti den alten Generatorenraum des Kraftwerks Matte gewählt. Wohl kein Zufall: In der Energiepolitik will der SVPler Pflöcke einschlagen. Bereits am 18. Juni stimmt die Bevölkerung über das neue Klimaschutzgesetz ab. Rösti ist in einer Zwickmühle.