Kosovo wählt eine neue Regierung. In Scharen reisen Ausland-Albaner in ihre alte Heimat, um ihren Wahlzettel persönlich abzugeben. «Entweder jetzt oder nie!», ist ein Kleinunternehmer aus der Schweiz überzeugt.

20min/News-Scout

Darum gehts Kosovo wählt am Sonntag neue Regierung.

Aus ganz Europa strömen Ausland-Albaner in ihre alte Heimat, um sich an der Wahl zu beteiligen.

Die linksnationale Vetëvendosje könnte erstmals Mehrheit im Parlament gewinnen.

«Ich konnte kaum schlafen, so aufgeregt war ich!», erzählt eine Schweiz-Albanerin aus Zürich gegenüber 20 M i nuten. Die 60-Jährige hat es tausend anderen nachgemacht und ist heute morgen in den Kosovo gereist – einzig, um ihren Wahlzettel am Sonntag persönlich einwerfen zu können. Eine Gruppe von 174 Privatpersonen haben sich zusammengetan und einen Airbus der Edelweiss privat gechartert.

Am Flughafen in Pristina angekommen, wehen die albanischen, kosovarischen und Schweizer Fahnen.

Die Truppe singt das Volkslied «Besa Besë»: «Wir haben unsere Besa (albanisches Ehrenwort) gegeben, dass wir für Kosov o sterben werden!» (albanisch: «Besa Besë, Besën e kem dhan, për Kosovë Jetën dojm me dhan!»)

«Kosovo soll endlich vorwärts kommen!»

Unter ihnen ist auch der SP-Politiker und Schwyzer Kantonsrat, Kushtrim Berisha: «Ich habe mich in dieser Gruppe um die Organisation des Flugzeuges gekümmert und bin erleichtert, dass wir heil gelandet sind und alles geklappt hat.» Die hohe Wahlbeteiligung der Diaspora habe einzig zum Ziel, der Bevölkerung im Kosovo zu helfen: «Wir in der Schweiz haben einen funktionsfähigen Staat. Uns geht es gut. Die Diaspora -Albaner möchten dazu beitragen, dass auch der Kosovo endlich vorwärts kommt und es der Bevölkerung hier besser ergeht.»

«So aufgeregt war ich zuletzt bei der Nato-Bombardierung Serbiens!»

Alleine aus der Schweiz starteten am Samstag 12 Flugzeuge in Richtung der Hauptstadt Pristina. Eine grosse Mehrheit der Diaspora wählt die linksnationale Partei Vetëvendosje («Selbstbestimmung»). An ihrer Spitze: Der als rebellisch geltende Parteileader Albin Kurti . M it seine m Versprechen, der Korruption im Land ein Ende zu setzen, geniesst der einstige Studentenführer hohe Beliebtheit .

Auch der S chwyzer Kleinunternehmer, Naim Avduli, u nterstützt Kurti : «Albin Kurti ist nicht einfach irgendein Politiker: Er ist der intelligenteste, intellektuellste und patriotischste, den wir haben! Er ist einer unter Millionen!» So aufgeregt und emotional wie jetzt sei Avduli letztmals bei der Nato- Bombardierung Serbiens gewesen: «Oder als die Nato-Truppen in den Kosovo einmarschierten! Der morgige Tag wird in die Geschichte eingehen als die wahre Befreiung Kosovos und der Tag der Selbstbestimmung und der Demokratie!»