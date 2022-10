Bundesliga: Union Berlin überrascht weiter, bitterer Abend für Gregor Kobel

Union Berlin überrascht weiter. Am späten Sonntagnachmittag gewann das Team von Urs Fischer gegen Borussia Dortmund mit 2:0 – und der Erfolg, er war absolut verdient. Dank des Siegs festigt Union den ersten Platz in der Bundesliga.

Wer soll Union Berlin stoppen?

Kurzum: Es war ein Albtraum-Comeback für den 24-Jährigen in der Bundesliga nach längerer Verletzungspause. Unter der Woche kassierte er bereits einen Gegentreffer beim 1:1 gegen Sevilla in der Königsklasse. Immerhin: Nach seinem grobem Patzer steigerte sich Kobel in der zweiten Hälfte und verhinderte ein paar Mal das 0:3. Unions Überraschungsserie konnte er dennoch nicht mehr stoppen.

Und so stellt sich die Frage: Wer kann Union Berlin überhaupt stoppen?n Denn spätestens jetzt dürfte allen klar sein: Mit dem seit elf Liga-Heimspielen ungeschlagenen Team von Trainer Urs Fischer ist ganz oben in der Tabelle länger zu rechnen. Ein Ende der Union-Saga ist nicht in Sicht. Passend dazu sangen die Berliner Fans am Ende «Deutscher Meister wird nur Union Berlin».