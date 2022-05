Jetzt wartet Djokovic : Alcaraz haut Nadal in Madrid raus und schreibt Tennis-Geschichte

Im Viertelfinal des Madrid Open hat sich der erst 19-jährige Carlos Alcaraz gegen sein Vorbild Rafael Nadal durchgesetzt. Damit verpasst Nadal ein Halbfinal-Duell gegen Novak Djokovic.

Rafael Nadal hat beim Tennisturnier in Madrid den Halbfinal gegen den Weltranglistenersten Novak Djokovic verpasst. Der Grand-Slam-Rekordsieger aus Spanien verlor am Freitag das Viertelfinal-Duell gegen seinen Landsmann Carlos Alcaraz 2:6, 6:1, 3:6. Der spanische Youngster, der am Donnerstag seinen 19. Geburtstag gefeiert hat, schreibt mit dem Sieg gegen sein Vorbild Tennis-Geschichte. Er ist der erste Teenager, der Sandkönig Nadal auf dessen Lieblingsbelag bezwingen konnte. Ausserdem ist er der jüngste Spieler, der in Madrid in einen Halbfinal vorstösst.



Dort kommt es nun zum Duell gegen Novak Djokovic. Der Serbe hatte sich zuvor gegen den Polen Hubert Hurkacz mit 6:3, 6:4 durchgesetzt. Die Sandplatzveranstaltung in der spanischen Hauptstadt ist mit 6,74 Millionen Euro dotiert.