Final-Triumph gegen Zverev : Nach Siegen gegen Nadal und Djokovic – Alcaraz holt den Titel in Madrid

Tennis-Shootingstar Carlos Alcaraz holt sich den Sieg beim ATP-Turnier in Madrid nach einer Gala-Vorstellung im Final. Der Spanier bezwingt Olympiasieger Alexander Zverev mit 6:3, 6:1.

Der Lauf von Carlos Alcaraz hält an. Der aufstrebende Tennis-Shootingstar liefert beim ATP-Turnier in Madrid auch im Final gegen Alexander Zverev eine Gala-Vorstellung ab und holt sich nach einem 2-Satz-Sieg (6:3, 6:1) den Titel auf der Caja Mágica.

Alcaraz war im Endspiel von Beginn an der bessere Spieler und war dem Deutschen in allen Belangen überlegen. Nachdem der Spanier Zverev im 3. Aufschlagspiel breakte, zog er souverän durch bis zum Gewinn des ersten Satzes. Im zweiten Satz konnte der Olympiasieger dann gar nicht mehr entgegenhalten und gab den Service schon früh erstmals ab.

Nadal und Djokovic nacheinander geschlagen

Der 19-jährige, der in den Runden zuvor bereits nacheinander Rafael Nadal und Novak Djokovic bezwungen hatte, zeigte auf dem Sandplatz in Spaniens Hauptstadt die ganze Turnierwoche durch eine starke Leistung und gehört in dieser Form zu den Topfavoriten beim in zwei Wochen beginnenden French Open in Paris.