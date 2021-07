Verzögerte Lieferungen - Aldi reagiert auf Mega-Warenstau in China

Nach einem Corona-Ausbruch stand der chinesische Hafen in Yantian still. Jetzt stauts.

Im Welthandel klemmts. Weil sich an gigantischen Häfen die Container stauen, kommt es bei der Lieferung von Gütern zu Verzögerungen . Vor allem im chinesischen Hafen von Yantian stapeln sich Tausende von Containern.

Das spüren auch die Schweizer Händler. In den Gestellen klaffen teils grosse Lücken. Auch Aldi leidet unter dem Warenstau. Der Discounter will nun die Kundinnen und Kunden besser über die betroffenen Artikel informieren. Daher führt Aldi ab sofort einen Benachrichtigungsdienst ein, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst.