Aldi: Salmonellen-Gefahr im Mousse au Chocolat

Das Produkt dürfe nicht weiter konsumiert werden und könne von den Kunden und Kundinnen in allen Aldi-Suisse-Filialen zurückgegeben werden. Der Kaufpreis würde Kundinnen und Kunden auch ohne Kaufbeleg rückerstattet.

Das Produkt Mousse au Chocolat klassisch mit den Haltbarkeitsdaten 02.10.2023 und 06.10.2023 sowie Mousse au Chocolat Vollmilch mit den Haltbarkeitsdaten 02.10.2023, 05.10.2023 und 06.10.2023 des Lieferanten Edmund Merl Feinkost GmbH & Co. KG wird aus Gründen des vorsorglichen Verbraucherschutzes zurückgerufen, wie Aldi Suisse mitteilt.



In einzelnen Fällen bestehe die Gefahr, dass das Produkt mit Salmonellen kontaminiert wurde. Aus diesem Grund dürfe das Produkt nicht weiterverwendet werden. Das Produkt war ab dem 20.09.2023 in einigen Aldi-Suisse-Filialen erhältlich. Der Verkauf des Produktes sei sofort gestoppt worden.