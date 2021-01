Letzten Samstag bot der Detailhändler zum ersten Mal FFP2-Masken zum Verkauf an und verzeichnete eine äusserst hohe Nachfrage. «Wir spürten bei unseren Kundinnen und Kunden ein starkes Bedürfnis, sich mit günstigen FFP2-Masken einzudecken», so Jérôme Meyer, Landesgeschäftsführer von Aldi Suisse. Vor allem in der Deutschschweiz seien die Masken letzten Samstag innert kürzester Zeit vergriffen gewesen.

Eine FFP2-Maske für 90 Rappen

Dass Aldi die Masken als die günstigsten auf dem Markt verkauft, habe mit einem zu guten Einkaufsdeal zu tun. So habe man in besonders grossen Mengen FFP2-Masken eingekauft. «Wir haben alles darangesetzt, mehrere Millionen FFP2-Masken zu beschaffen und können dadurch den Einkaufspreisvorteil an unsere Kundschaft weitergeben», so Meyer in einer Medienmitteilung des Konzerns.