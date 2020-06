Angst vor Grenzöffnung

Aldi senkt wegen Einkaufstourismus die Preise

Die Grenze nach Deutschland geht wieder auf. Schweizer Detailhändler fürchten die Rückkehr des Einkaufstourismus und ergreifen erste Notmassnahmen. Aldi senkt mehrere Preise um über 30 Prozent.

Am Montag gehen die Grenzen nach Deutschland wieder auf. Nun fürchten die hiesigen Detailhändler, dass die Kunden wieder im Ausland einkaufen gehen.

Champagner, Risotto und Mayonnaise – diese Produkte sind neu ein Drittel günstiger bei Aldi Suisse. Damit will der Detailhändler die Schweizer Kunden halten. Denn am Montag öffnet die Grenze nach Deutschland, und die hiesigen Läden fürchten sich vor der Rückkehr des Einkaufstourismus. Schliesslich haben die Schweizer bisher jährlich für 10 Milliarden Franken im Ausland eingekauft.

Aldi Suisse startet deshalb eine dauerhafte Preissenkung auf zunächst 20 Produkten, wie die «SonntagsZeitung» schreibt. Abschläge auf weitere 20 Produkte sollen demnächst folgen. Damit will der Discounter die während der Corona-Zeit neu gewonnenen Kunden halten.

Lieber weniger Einnahmen als Einkaufstouristen

Um die Preise zu senken, will Aldi aber nicht bei den Lieferanten sparen. Der Discounter werde die Kosten für die Preissenkungen selber finanzieren. Doch wieso kann der Detailhändler einfach die Preise dauerhaft senken? «Das ist eine Mischrechnung», erklärt Christian Fichter, Wirtschaftspsychologe mit Schwerpunkt Konsumforschung an der Kalaidos-Fachhochschule.

Mehr Rabatt in Grenznähe

Auch Lidl reagiert auf die Grenzöffnung: Bei Filialen in Grenznähe erhalten Kunden ab 100 Franken einen Rabatt von sieben Prozent auf den Einkauf. Bei 200 Franken gibt es sogar 19 Prozent. Allerdings läuft die Aktion wohl nur bis Anfang Juli.

Nachhaltigkeit animiert zum Konsum in der Schweiz

Die Massnahmen von Aldi und Lidl könnten Wirkung zeigen: Sinken die Preise tatsächlich, merkten das die Konsumenten und kauften eher in der Schweiz ein, sagt Fichter. «Vor allem verbessern solche Aktionen das Image der Anbieter. Es handelt sich also in erster Linie um eine Marketingmassnahme.»