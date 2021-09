Schweizer Produzenten fördern – Aldi stoppt Werbung für Erdbeeren aus Spanien

Aldi Suisse will diese ausländischen Erdbeeren ausserhalb der Schweizer Erdbeersaison nun nicht mehr bewerben.

Aldi Suisse verzichtet in Zukunft auf Werbung für spanische Erdbeeren.

Der CO₂-Fussabdruck von Erdbeeren aus Spanien ist gross: Sie legen über 2000 Kilometer zurück bis sie im Schweizer Supermarkt sind. Denn ein Drittel aller spanischen Erdbeeren wird in der Südspanischen Provinz Huelva.

Diesen Klima-Killer will Aldi Suisse nun nicht mehr bewerben. Der Discounter verzichtet künftig auf Werbung für spanische Erdbeeren ausserhalb der Schweizer Erdbeersaison. Damit will Aldi die heimische Produktion fördern, wie es in einer Mitteilung heisst.