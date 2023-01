Aldi verzichtet auf Flugobst – was machen Migros und Coop?

Aldi Suisse und Lidl Schweiz bieten keine frischen Früchte und kein frisches Gemüse mehr an, das per Luftweg in der Schweiz landete. Auch Migros und Coop fliegen kaum noch Gemüse ein.

CO2-Emissionen : Aldi und Lidl verzichten auf Flugobst – was machen Migros und Coop?

1 / 8 Nicht jedes Gemüse bei den Detailhändlern kommt aus der Schweiz, so wie hier auf dem Bild bei einem Marktstand in Zürich. 20min/Celia Nogler Aldi Suisse hat entschieden, keine Früchte und kein Gemüse mehr in die Schweiz einzufliegen. 20min/Matthias Spicher Auch Lidl Schweiz verzichtet auf Flugobst. 20min/Simon Glauser

Darum gehts Seit Januar gibt es in den Regalen von Aldi Suisse kein Flugobst mehr.

Lidl verzichtet ebenfalls auf eingeflogenes Obst und Gemüse.

Die grössten Ausnahmen bei Migros sind Spargeln im Februar und März und die Sélection Mango.

Coop sagt, nur noch wenige Produkte einzufliegen – unter anderem Baby-Bananen.

Aldi Suisse hat angekündigt, auf Flugobst zu verzichten: Man habe sich entschieden, keine Früchte und kein Gemüse mehr in die Schweiz einzufliegen. Seit Januar gibt es darum in den Regalen von Aldi Suisse kein Flugobst mehr. Stattdessen setze Aldi nun auf klimafreundlichere Transportalternativen, so das Unternehmen.

Wie sieht es bei Migros, Coop und Lidl aus? Die Redaktion hat nachgefragt.

Lidl verzichtet ebenfalls auf Flugobst

Auch Lidl Schweiz verzichtet auf Flugobst: Man biete seit dem Markteintritt im Jahr 2009 kein frisches Gemüse, keine frischen Früchte und auch keine Kräuter an, die per Flugzeug den Weg in die Schweiz fanden. Anfang 2020 habe Lidl das «Flugverbot» auf Frischfisch und Frischfleisch ausgeweitet.

Gelange eine Frucht nur über den Flugweg in die Schweiz, verzichte Lidl «der Umwelt zuliebe» komplett auf sie, heisst es auf Anfrage. Ein Beispiel dafür seien frische Spargeln. Sie seien bei Lidl erst erhältlich, wenn die europäische Saison gestartet sei und das Gemüse über den Landweg in die Schweiz gelangen könne.

Auch Migros fliegt kaum noch Gemüse ein

Migros teilt mit, dass sie Flugtransporte Schritt für Schritt reduziere. Man fokussiere sich stärker auf europäische Produkte und alternative Transportmittel, so komme die Ananas nun per Schiff. «Ist dies nicht möglich, deklarieren wir die Produkte transparent und lassen der Kundschaft die Wahlfreiheit», heisst es auf Anfrage.

Die grössten Ausnahmen seien Spargeln im Februar und März und die Sélection Mango aus Peru und Brasilien. Die Ernte der Mango geschehe «baumreif», der Transport ohne Kühlung per Flugzeug. So sei die Frucht reifer und habe einen höheren Zuckergehalt. «Beides wirkt sich auf den Geschmack aus», heisst es auf Anfrage.

Migros habe letztes Jahr weniger als ein Prozent der frischen Früchte und Gemüse per Flugzeug transportieren lassen. Diese seien im Verkauf mit «by air» gekennzeichnet. Seit Anfang Jahr verzichte Migros auf Aktionen auf Produkte aus Flugtransport – «mit ganz wenigen Ausnahmen». Zudem sei die Migros die grösste Abnehmerin landwirtschaftlicher Rohstoffe und Produkte von Schweizer Bäuerinnen und Bauern.

Coop fokussiert sich auf Produkte aus Europa

Coop teilt der Redaktion mit, die Flugtransporte auf ein Minimum zu reduzieren. Gelange ein Produkt über den Flugweg in die Schweiz, bewerbe man es nie in Aktionen. Flugtransporte deklariere Coop transparent mit dem By-Air-Logo. Man fliege also nur noch wenige Produkte ein, unter anderem Baby-Bananen.

«Wir arbeiten daran, den Anteil an Früchten und Gemüse, die mit dem Flugzeug importiert werden, weiter zu reduzieren, beispielsweise durch den Auf- und Ausbau von Produkten aus Europa», heisst es auf Anfrage der Redaktion. Einen generellen Flugstopp plane Coop aber aktuell nicht.

CO2-Emissionen – Flugweg versus Schiffstransport Das Institut für Energie- und Umweltforschung in Heidelberg rechnet in einer Studie vor, dass eine Ananas, die auf dem Flugweg in Europa landet, etwa 25 Mal so viele CO2-Emissionen verursache wie ein Schiffstransport derselben Frucht. Andere Studien schätzen gar, dass die entstandenen Treibhausgase beim Lufttransport bis zu 170 Mal höher sein können als bei einem Transport auf dem Wasser.

Coop und die Lieferanten transportierten Früchte und Gemüse aus dem Sortiment hauptsächlich per Lastwagen oder Schiff. Das Angebot richte sich grundsätzlich nach den Bedürfnissen der Kundinnen und Kunden und biete ihnen die Wahlfreiheit. «Bei ausgewählten exotischen Früchten und bei Gemüse sind Flugtransporte unvermeidbar, beispielsweise aufgrund der eingeschränkten Haltbarkeitsdauer», so Coop.