Aldi verkauft jetzt Masken zum Kampfpreis

Der Discounter wirft die Hygieneartikel zum Tiefpreis auf den Markt. Auch andere Händler buhlen mit günstigen Masken und Aktionen um die Kunden.

Bei Detailhändler Coop sind die Masken derzeit in Aktion. 50 Stück kosten 34.90 . Dies ergibt einen Wert pro Stück von 70 Rappen.

Seit Montag gilt die Maskenpflicht in Bussen, Trams und Zügen. Der Ansturm auf die Hygieneartikel ist daher gross. Nun wirft Discounter Aldi die Masken zum Tiefpreis auf den Markt.

Ab Samstag, 11. Juli 2020 verkauft Aldi in allen Schweizer Filialen 50er-Packungen für 19.90 Franken. Das sind rund 40 Rappen pro Stück, wie der Discounter in einer Mitteilung am Freitagmorgen schreibt.