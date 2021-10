Vater von Halyina Hutchins (42) – «Ohne seine Mutter ist der Kleine verloren»

Mehrere Hundert Personen, darunter auch Kolleginnen und Kollegen der Verstorbenen, organisierten am Samstagabend (Lokalzeit) eine Trauerzeremonie in der Stadt Santa Fe.

Neue Details zeigen wie chaotisch die Zustände am Set von «Rust» waren. Derweil trauert ihre Familie um die verstorbene Halyna Hutchinson (42). Der Vater der Kamerafrau hat angekündigt, aus der Ukraine in die USA reisen zu wollen. Anatoly Androsovych erklärt gegenüber der britischen Boulevardzeitung «The Sun» , dass Schauspieler Alec Baldwin, der die tödlichen Schüsse abfeuerte, keine Schuld trifft. «Es ist die Schuld des Requisiten-Personal, das ihm den Revolver ausgehändigt hat.»

Vater der Verstorbenen reist in die USA

Die 42-jährige Kamerafrau Halyina Hutchins war vor zwei Tagen gestorben , nachdem sie am Set des Western-Films «Rust» eine Kugel tödlich getroffen hatte. Abgefeuert hatte diese Hollywood-Star Alec Baldwin (63). Am Set herrschten gemäss Insidern chaotische Zustände, nachdem die tödlichen Schüsse abgefeuert worden waren. «Überall war Blut. Alle waren im kompletten Panik-Modus», sagt eine beteiligte Person gegenüber der «Sun». Bereits bekannt geworden war, dass in den Tagen zuvor mehrere Angestellte das Set aus Protest gegen die laschen Sicherheitsvorkehrungen verlassen hatten.

Anatoly Androsovych hat angekündigt, zusammen mit seiner Ehefrau in die USA reisen zu wollen. Dort befinden sich der Ehemann der Verstorbenen, mit dem sie 16 Jahre verheiratet war, und der gemeinsame neunjährige Sohn. Über seinen Enkel sagt der Grossvater: «Der Kleine wurde arg mitgenommen von den Ereignissen. Ohne seine Mutter ist er verloren.» Die Schwester der Verstorbenen, die in Indonesien lebt, hegt gar Zweifel daran, dass es sich um einen Unfall gehandelt hat: «Es gibt so viel Ungewissheiten…. Könnte alles inszeniert gewesen sein?» Hutchins Ehemann, Matt, hatte sich am Samstag mit einem emotionalen Post auf Twitter gemeldet.