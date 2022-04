«Wir sind der Behörde dankbar» : Alec Baldwin reagiert auf die verhängte Geldstrafe

Nachdem Halyna Hutchins an dem Set des Westernfilms «Rust» durch einen Schuss des Schauspielers getötet wurde, kam es nun zu einer Busse. Der Schauspieler reagiert erleichtert.

Die Suche nach Hintergründen zum Fall enthüllt immer mehr gefährliche Nachlässigkeiten.

Nun haben US-Behörden wegen «mangelnder Sicherheit am Set» eine Geldstrafe von umgerechnet 130’000 Schweizer Franken verhängt.

Das ist die Höchststumme, die für ein solches Vergehen verlangt werden kann.

Vor sechs Monaten wurde Halyna Hutchins an dem Set des Westernfilms «Rust» durch einen Schuss von Alec Baldwin (64) getötet. Die Suche nach den Hintergründen dauert an – und offenbart immer mehr gefährliche Nachlässigkeiten. Die US-Behörden für Arbeitsschutz teilten am Mittwoch mit, dass nach dem Tod der Kamerafrau wegen «mangelnder Sicherheit am Set» eine Geldstrafe verhängt wird. Die Produzenten des Films müssen die Höchstsumme von umgerechnet 130’000 Schweizer Franken zahlen.

Bei den Dreharbeiten zum Low-Budget-Film war die Chef-Kamerafrau tödlich verletzt worden. Ausserdem wurde der Regisseur Joel Souza (48) an der Schulter getroffen. Baldwin, der als Hauptdarsteller und Produzent bei dem Film mitwirkte, hatte die Waffe bei der Probe für eine Szene bedient. Untersuchungen ergaben, dass in dem Colt eine echte Kugel steckte.

Nun äussert sich Alec Baldwin

Baldwin hat in Interviews mehrfach die Schuld an dem Tod von Hutchins von sich gewiesen. Auch jetzt reagiert der Schauspieler auf das Urteil. Auf Instagram postete der Schauspieler einen Text, in dem sein Anwalt vor allem auf die Verantwortung des US-Stars eingeht. «Wir sind der Behörde für Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz von New Mexico für die Untersuchung dieser Angelegenheit dankbar», heisst es in der Erklärung. «Wir freuen uns, dass der Bericht Herrn Baldwin entlastet, indem er klarstellt, dass er glaubte, die Waffe enthalte nur Platzpatronen.»

Weiter heisst es im Text: «Darüber hinaus wird in dem Bericht bestätigt, dass die Befugnisse von Herrn Baldwin bei der Produktion auf die Genehmigung von Drehbuchänderungen und die künstlerische Besetzung beschränkt waren. Herr Baldwin hatte keine Befugnisse in den Bereichen, die Gegenstand der vom FBI festgestellten Verstösse waren, und wir freuen uns, dass die Behörden von New Mexico diese kritischen Fragen geklärt haben. Wir sind zuversichtlich, dass die in dem Bericht genannten Personen für diese Tragödie zur Rechenschaft gezogen werden.»

«Der tragische Vorfall hätte vermieden werden können»

Eine monatelange Untersuchung des tödlichen Schusses am Set des Films im Oktober 2021 habe Verstösse gegen Sicherheitsauflagen ans Licht gebracht. Die Behörde wirft den Produzenten vor, Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung von Waffen missachtet zu haben. Etwa hätte sich niemals «scharfe Munition» am Drehort befinden sollen oder eine Waffe auf eine Person gerichtet werden dürfen, hiess es in dem Untersuchungsbericht. Der «tragische Vorfall» hätte vermieden werden können. Den Verantwortlichen wird «Gleichgültigkeit» bezüglich der Sicherheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vorgeworfen.

Ausserdem laufen bereits mehrere Zivilklagen. Im Februar warfen die Angehörigen der Kamerafrau Baldwin und den Filmverantwortlichen grobe Fahrlässigkeit vor. Eine junge Waffenmeisterin wiederum hat den Lieferanten verklagt, der Munition für den Dreh beschafft hatte. Die Anwälte haben daraufhin im November sogar von «Sabotage» gesprochen. Jemand hätte eine Kugel mit scharfer Munition in eine Schachtel mit harmlosen Dummy-Patronen legen können, um den Dreh zu sabotieren.

