Unglück auf Filmset - Alec Baldwin trifft sich mit Witwer von Halyna Hutchins

Bei Dreharbeiten in New Mexico für den Film «Rust» ereignete sich am Donnerstag ein tödlicher Unfall.

Nach dem tödlichen Unfall am Filmset des Western «Rust» versprach der Schauspieler Alec Baldwin der Familie der getöteten Kamerafrau seine Unterstützung. Dass dies nicht nur ein leeres Versprechen war, stellte Baldwin nun am Samstagmorgen unter Beweis. Er traf sich in der Stadt Santa Fe mit Matt, dem Witwer von Halyna Hutchins, und deren Sohn Andros (9).

Gemäss der «New York Post» verabredete sich der Schauspieler im Hotel, in dem Baldwin seit Beginn der Dreharbeiten residierte, mit den Hinterbliebenen. Bei einem gemeinsamen Frühstück redeten die Betroffenen über das unfassbare Unglück, das sich am Donnerstag auf dem Filmset ereignet hatte. Fotos zeigen , wie sich der Hollywood-Star und der Witwer fest umarmen.

«Inspiration für alle»

Baldwin unterstütze ihn sehr, wie Matthew Hutchins gegenüber der «New York Post» erklärte. Die beiden Männer nahmen am Freitagabend auch gemeinsam an einer privaten Trauerfeier für die getötete Halyna teil. Auf Twitter bedankt sich Matthew Hutchins für die öffentliche Anteilnahme. Seine Frau habe mit ihrer Leidenschaft und Vision alle inspiriert; der Verlust lasse sich nicht in Worte fassen.