Tod von Halyna Hutchins : Alec Baldwin übergibt sein Handy nach Verzögerung nun doch der Polizei

Zunächst hatte der Schauspieler die Herausgabe seines Mobiltelefons noch verweigert. Dabei seien jedoch keine bösen Absichten im Spiel gewesen, versichern seine Anwälte.

Hollywood-Schauspieler Alex Baldwin hat den Behörden im Rahmen der Ermittlungen wegen eines tödlichen Schusses bei Dreharbeiten in New Mexiko sein Mobiltelefon überlassen. Ein Sprecher des Sheriffs in Santa Fe, Juan Rios, sagte laut einem Medienbericht, das Gerät sei am Freitag Ermittlern im US-Staat New York übergeben worden. Diese würden die Informationen aus dem Gerät sammeln und den Kollegen in Santa Fe zur Verfügung stellen.