Todesschuss auf Kamerafrau : Alec Baldwin war «stundenlang hysterisch und untröstlich»

Die Tragödie auf dem Filmset von «Rust» nimmt den US-Schauspieler Alec Baldwin sehr mit. Er sei «am Boden zerstört».

1 / 11 Hat alles abgesagt und sich zurückgezogen: Alec Baldwin. (Archivbild) AFP/Angela Weiss Mitglieder der Gewerkschaft International Alliance of Theatrical Stage Employees (IATSE) protestieren für mehr Sicherheit an Filmsets. Sam Wasson/Getty Images via AFP Der Auslöser: Halyna Hutchins ist verstorben, nachdem ein Schuss des Hauptdarstellers Alec Baldwin (63) sie während Dreharbeiten tödlich getroffen hatte. Sam Wasson/Getty Images via AFP

Darum gehts Noch immer steht die Entertainment-Branche unter Schock: Am Donnerstag erschoss Schauspieler Alec Baldwin während der Dreharbeiten des Westerns «Rust» versehentlich die Kamerafrau Halyna Hutchins (42).

Die genauen Umstände des Unfalls werden noch immer untersucht – laut aktuellem Wissensstand soll die Requisitenwaffe aufgrund mangelnder Sicherheitsvorkehrungen Munition oder Platzpatronen enthalten haben.

Nach dem Unfall sei Baldwin «stundenlang untröstlich und hysterisch» gewesen.

Auch Tage nach dem tödlichen Schuss aus einer Requisitenwaffe bei einem Filmdreh bleibt vieles an dem Unglück unklar. Am Donnerstag war die Kamerafrau Halyna Hutchins am Set des Westerns «Rust» in Santa Fe (New Mexico) angeschossen worden und später im Krankenhaus gestorben. Es gab am Sonntag zunächst weiter keine von der Polizei bestätigten Details, warum sich aus der von Filmstar Alec Baldwin abgefeuerten Waffe ein tödlicher Schuss lösen konnte.

US-Schauspieler Alec Baldwin hat den neunjährigen Sohn und den Ehemann der getöteten Kamerafrau Halyna Hutchins getroffen. Die Zeitung «New York Post» veröffentlichte ein Foto, das zeigen soll, wie Baldwin am Samstag bei dem Treffen an einem Hotel in Santa Fe den Mann von Hutchins umarmt. Auf einem weiteren Foto ist zu sehen, wie ein müde aussehender Baldwin einen Gepäckwagen auf dem Gelände des Hotels schiebt, in dem er während der Dreharbeiten zum Film «Rust» gewohnt hatte.

«Am Boden zerstört»

Baldwin sagte nach der Tragödie auf dem Filmset alle anderen Projekte ab. Wie das Magazin «People» von einer «Quelle» erfahren hat, wolle sich der 63-Jährige «etwas Zeit für sich selbst nehmen, um sich neu zu zentrieren». Das habe er so auch in schwierigen Zeiten in der Vergangenheit getan. «Wenn immer etwas Schlimmes passiert, zieht sich Baldwin aus der Öffentlichkeit zurück», heisst es weiter.

Nach dem tödlichen Schuss auf die Kamerafrau sei Alec Baldwin «hysterisch und stundenlang absolut untröstlich» gewesen. «Jeder weiss, dass es ein Unfall war, aber er ist am Boden zerstört», schreibt «People».

«Es bricht mir das Herz»

Hollywood-Star Alec Baldwin hat sich nach dem tödlichen Schuss auf eine Kamerafrau bei einem Filmdreh schockiert über den Vorfall gezeigt. «Es bricht mir das Herz», schrieb er am Freitag auf Twitter. «Keine Worte können meinen Schock und meine Trauer angesichts des tragischen Unfalls zum Ausdruck bringen, der das Leben von Halyna Hutchins genommen hat», erklärte Baldwin, der offenbar nicht wusste, dass die Waffe mit scharfer Munition geladen war. «Es bricht mir das Herz für ihren Mann, ihren Sohn, und alle, die Halyna gekannt und geliebt haben.» Baldwin sicherte den Ermittlungsbehörden seine umfassende Kooperation zu.

My 20 Minuten Als Mitglied wirst du Teil der 20-Minuten-Community und profitierst täglich von tollen Benefits und exklusiven Wettbewerben!