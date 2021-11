Alec Baldwins Todesschuss stand womöglich gar nicht im Drehbuch

Seelische Narben

In einer offiziellen Erklärung ihrer Anwältin Gloria Allred (80) wird verlautet: «Herr Baldwin entschied sich unserer Meinung nach, russisches Roulette zu spielen, als er eine Waffe abfeuerte, ohne sie zu überprüfen und ohne, dass die Waffenmeisterin dies in seiner Gegenwart tat. Sein Verhalten und das der Produzenten war grob fahrlässig. »

«Die Klägerin hatte Angst und fürchtete um ihr Leben», heisst es in der Klage. «Der Schuss verursachte bei ihr Schmerzen in den Ohren und im Kopf und kurz darauf begann sie, ein lautes Klingeln in ihren Ohren wahrzunehmen. Dann wurde sie Zeugin des Schreckens dessen, was passiert war.»