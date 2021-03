Für Alec ist es gar der siebte Nachwuchs. Das Foto, das der stolze Papi geschossen hat, kommentiert Hilaria darum lediglich mit einer Ziffer: 7 – plus einem Herz Emoji.

Wie der jüngste Spross der Baldwins heisst und ob es sich um einen Jungen oder um ein Mädchen handelt, verraten weder Hilaria noch Alec. Was die Community seit ihrem Überraschungs-Post ohnehin viel mehr interessiert: Woher kommt das Baby? Hat es eine Leihmutter ausgetragen? War es eine Adoption? Denn Sohn Eduardo kam erst vor sechs Monaten zur Welt – eine natürliche Geburt ist deshalb ausgeschlossen.

Zwei Fehlgeburten in einem Jahr

In ihren Insta-Storys zeigt Hilaria unterdessen weitere Bilder sowie Videos von ihrem ganz normalen Wahnsinn zu Hause mit sechs Kindern. Unter einem Gruppenbild fragt sie ihre Community: Wie viele Babys siehst du? Zur Auwahl stehen: 5 oder 6.

In der Vergangenheit hatte Hilaria Baldwin mit zwei Fehlgeburten kurz nacheinander zu kämpfen. Im April 2019 verlor sie ein Kind, im November des gleichen Jahres ein weiteres. Im April 2020 kündigte sie dann erneut Nachwuchs an: Sohn Eduardo erblickte am 8. September das Licht der Welt.