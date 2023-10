Alejandro «Papu» Gómez: Argentinier einen Monat vor der WM positiv auf Doping getestet

Die ukrainische Auswahl gewinnt am Samstagnachmittag im Exil in Prag gegen Nordmazedonien (mit dem in der Schweiz aufgewachsenen Ezgjan Alioski) mit 2:0. Die Torschützen Georgiy Sudakov (30.) und und Oleksandr Zinchenko (90. +5) sorgten so dafür, dass die Ukrainer im Fernduell mit Italien um Platz 2 in Quali-Gruppe C vorlegt und neu drei Punkte vor der «Squadra Azzurra» liegt. Allerdings haben die Italiener zwei Spiele weniger absolviert. Eines bestreiten sie heute Abend um 20.45 Uhr gegen Malta. (sih)