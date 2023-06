Spannungen im Nordkosovo: Aleksandar Vucic und Albin Kurti wollen in Brüssel nicht miteinander sprechen

Borrell will nun am Montag mit den EU-Aussenministern in Luxemburg zu beraten.

Bei neuen Vermittlungsbemühungen der Europäischen Union zwischen Serbien und dem Kosovo haben die Vertreter beider Konfliktparteien am Donnerstag direkte Gespräche miteinander abgelehnt. Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell traf den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic und den Regierungschef des Kosovo, Albin Kurti, in Brüssel zu getrennten Beratungen.

«Wir brauchen neue Wahlen, so bald wie möglich»

Vucic erklärte anschliessend, er sehe «überhaupt keinen Grund», mit einem Mann zu sprechen, «der wegen seiner fanatischen Ideologie Konflikte provoziert». Der EU-Aussenbeauftragte machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl und kündigte an, am Montag mit den EU-Aussenministern in Luxemburg zu beraten. «Wir brauchen neue Wahlen, so bald wie möglich», betonte er. Die Frage sei, wann. «Aber so weit sind wir noch nicht.»