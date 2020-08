KasparS 24.08.2020, 07:13

Burgener wird jetzt einfach schauen, dass er irgendwie sein kapital wieder zurückkriegt. Am ehesten via asiatische oder arabische investmentgesellschaft. Und bis es so weit ist, wird er versuchen, verluste zu minimieren, also den fcb weiter herunterzufahren, bis nur noch die marke da ist. Meine einschätzung.