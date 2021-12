Noch nix unterschrieben – Alex Frei soll neuer Winti-Trainer werden – Club dementiert Unterschrift

Es wäre ein grosser Name für den FC Winterthur. Alex Frei steht wohl vor einem Wechsel zum FC Winterthur. Wie der «Blick» schreibt, hat der Rekordtorschütze der Nati bereits den Vertrag unterschrieben. Winterthur hat sich erst Anfang Dezember von Trainer Ralph Loose getrennt. Nun soll also bereits der Nachfolger feststehen. Frei sagt auf Anfrage der Zeitung: «Ich beteilige mich nicht an Spekulationen.»