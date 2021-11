US-Verschwörungstheoretiker : Alex Jones leugnete das Schulmassaker, jetzt muss er Schadensersatz zahlen

Alex Jones ist als Verschwörungstheoretiker und Betreiber der Seite «Infowars» bekannt. Für seine Aussagen zum Sandy-Hook-Massaker wird er nun zur Kasse gebeten.

Der US-Verschwörungstheoretiker Alex Jones muss wegen Behauptungen über das Massaker an der Sandy-Hook-Grundschule in Connecticut Schadensersatz an die Eltern von Opfern leisten. Jones und seine Unternehmen hätten Informationen nicht vorgelegt, die die Klägerinnen und Kläger zum Beweis ihrer Ansprüche benötigten, entschied Richterin Barbara Bellis am Montag. Damit ist in dem Verleumdungsprozess praktisch eine Entscheidung zugunsten der Eltern gefallen. Bellis will nun in einer Anhörung über die Höhe der Schadensersatzzahlung entscheiden.