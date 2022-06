Trenbolon: Schweizer Sprintstar Alex Wilson wegen Doping für 4 Jahre gesperrt 

Kurz vor den Olympischen Sommerspielen in Tokio wurde Alex Wilson im vergangenen Jahr aufgrund einer positiven Doping-Probe gesperrt. Der Schweizer Leichtathlet verpasste somit sein grosses Karriere-Highlight. Wilson gab an, dass die gefundenen Spuren des Steroids Trembolon vom Verzehr einer grossen Menge kontaminierten Fleisches in Las Vegas herrühren müssen. Das Schiedsgericht für Sport gelangte aber zum Schluss, dass Wilson diesen Fakt nicht aufzeigen konnte.